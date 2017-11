Peter Rahbæk Juel står til sikkert genvalg i Odense

Socialdemokratiet har sat sig solidt på valgresultatet i Odense, hvor borgmester Peter Rahbæk Juel ser ud til at sidde sikkert i borgmesterstolen.

Samtidig går V tilbage og mister to mandater. Partiet får seks mandater i alt.

Resultatet er en våd klud for Venstres borgmesterkandidat, Jane Jegind, der havde proklameret, at hun troede på, at en blå blok kunne sikre sig borgmesterposten.

- Det er selvfølgelig ærgerligt og træls, siger Jane Jegind til TV2.

Hun mener dog ikke, at der er tale om et dårligt resultat for hendes parti.

- Ja, Venstre er gået tilbage, men det er stadig næstbedste resultat i mands minde. Så nu sætter vi os sammen i den borgerlige lejr, og så arbejder vi os tilbage på banen, siger hun til TV2.

Socialdemokratiet har bred opbakning fra de øvrige grønne og røde partier i kommunen.

Det vil sige, at Peter Rahbæk Juel kan regne med, at et flertal nu vil pege på ham som borgmester.

Alligevel udtaler han sig ikke skråsikkert om borgmesterposten til TV2 Fyn.

- Det kan jeg jo først, når byrådet har haft sit konstituerende møde, men der er jo et godt udgangspunkt i aften, siger han.

Blandt Alternativet, SF og Enhedslisten er der også indgået en aftale om, at de i tilfælde af et rødt flertal i kommunen skal fordele en rådmandspost imellem dem.

Posten går til det parti, der bliver størst. Men det kræver, at de tre partier tilsammen får fem mandater.

Som valgresultatet ser ud, kan partierne dog kun mønstre fire mandater.

Alternativet får ét, Enhedslisten går et mandat tilbage og ender på to mandater, og SF går også tilbage og får ét mandat.

Om det er den såkaldte borgmestereffekt, der skyldes de mindre røde partiers tilbagegang, står klart, når de personlige stemmer tælles op onsdag.