Peter Madsen lader frivilligt sin fængsling forlænge

- Min klient og jeg har d.d. meddelt anklageren, at han er indforstået med en fortsat fængsling i fire uger uden fremstilling for retten, lyder det fra advokat Betina Hald Engmark.

Planen var egentlig, at en dommer onsdag skulle have vurderet, om der fortsat var grund til at holde den 46-årige ubådsbygger bag tremmer. Men i kraft af Madsens beslutning er retsmødet nu aflyst.

Peter Madsen har indtil videre kategorisk afvist politiets påstand om, at han har dræbt den svenske journalist Kim Wall, og at motivet skal være seksuelt.

Omvendt erkender han at have parteret liget og smidt det i vandet.

I Københavns Politi siger specialanklager Jakob Buch-Jepsen, at man inden udgangen af december regner med at afgøre, om Madsen skal tiltales.

I den forbindelse ventes det også at komme frem, hvilken sanktion anklagemyndigheden regner med at gå efter.

Et afgørende element i den beslutning bliver efter alt at dømme den mentalundersøgelse, som Madsen har været igennem.

Spørgsmålet er nemlig, om Madsen i tilfælde af dom er egnet til at blive idømt en normal fængselsstraf. En anden mulighed er, at ubådsbyggeren vurderes til at være så farlig, at tidsubestemt forvaring er påkrævet.

Et tredje scenarie er, at Madsen er sindssyg. I så fald er det bedste bud, at han vil blive dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling.

Allerede nu har anklagemyndigheden reserveret tid i Københavns Byret til retssagen, som efter planen vil begynde 8. marts 2018. Sidste planlagte retsmøde er 25. april 2018.