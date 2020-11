Peter Madsen iført bombeattrap blev jagtet af ti betjente

En redegørelse fra Kriminalforsorgen kaster nu lys over detaljerne i livstidsfangen Peter Madsens flugt fra Herstedvester Fængsel den 20. oktober.

Redegørelsen, der er offentliggjort mandag, beskriver, hvordan ubådsmorderen - en landets mest frygtede kriminelle - havde held til at slippe ud fra fængslet, som huser nogle af landets farligste forbrydere.

Peter Madsens flugtdag begyndte om morgenen omkring klokken 07.00. Her låses døren til de indsattes celler op. Kort før klokken 07.30 forlod han sin afdeling og gik til det værksted, hvor han arbejdede.

Peter Madsen var på det tidspunkt beskæftiget i fængslets bogbinderi, hvor han arbejde med bearbejdning af trææsker. Det havde han gjort siden maj, og værkmestrene var blevet orienteret om, at der skulle holdes et særligt øje med Madsen.

Klokken 09.15 blev værkstedet kontaktet af en fængselsbetjent, som fortalte, at Madsen skulle til samtale hos en af fængslets psykologer.

Fem minutter senere mødte Madsen op til samtalen med psykologen. Det foregik i fængslets administrationsbygning.

Her fortalte han psykologen - en kvinde - at han havde fremstillet en bombe og en detonator. Han viste en anordning under sin jakke, som psykologen ifølge redegørelsen har beskrevet som et "palæstinensisk bombebælte".

Peter Madsen truede med at detonere bomben - som dog siden skulle vise sig at være en attrap - hvis psykologen tilkaldte hjælp og i øvrigt ikke hjalp ham med at flygte.

Psykologen fulgte Madsen ned ad en bagtrappe til fængslets portbygning. Her ankom de klokken 10.17. Porten var bemandet af en fængselsbetjent, som psykologen kontaktede via sin alarmtelefon.

Efter at psykologen havde talt med betjenten, tog Peter Madsen over. Også fængselsbetjenten blev truet med sprængning af bomben, og han åbnede porten.

Men Madsen var ikke ude endnu. Sammen med psykologen befandt han sig nu i en adgangssluse til fængslet. For at komme helt ud, skulle en port i det ydre hegn også åbnes. Derfor holdt han psykologen som gidsel, til han var helt ude.

Ved den ydre port gav Madsen telefonen tilbage til psykologen, og han flygtede i rask gang fra fængslet. Først da Madsen var et stykke væk fra psykologen kontaktede fængselsbetjenten vagtmesterkontoret.

Herfra blev det beordret, at Peter Madsen skulle jagtes. Cirka ti fængselsbetjente satte efter den flygtende mand. Men en af dem blev truet med en pistollignende genstand. Det skulle efterfølgende vise sig at være en attrap.

Klokken 10.21 blev politiet alarmeret, og ved hjælp af instrukser fra fængselspersonalet kunne ordensmagten pågribe Madsen klokken 10.25 i et nærliggende beboelseskvarter.

Peter Madsen sad tilbageholdt på jorden i et par timer, inden politiet kørte ham væk. Først skulle man nemlig være sikker på, at han ikke var i besiddelse af sprængstoffer.