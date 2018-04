Peter Madsen frygter forvaring: Jeg er ikke farlig

Den drabstiltalte Peter Madsen har i forbindelse med sin varetægtsfængsling sagt til en psykolog, at han overvejede selvmord, men at han havde besluttet sig for at gennemføre retssagen om Kim Walls død "af ren nysgerrighed".

Tilsyneladende er han dog også meget optaget af risikoen for, at retssagen ender med forvaring - altså indespærring på ubestemt tid.

Det fortæller specialanklager Jakob-Buch Jepsen, da han torsdag i Københavns Byret præsenterer referater fra psykologsamtaler og den mentalundersøgelse, som er foretaget om Madsen.

- Observanten er meget optaget af spørgsmålet om forvaring. Han gør meget ud af at forklare, at han ikke er farlig for andre mennesker, har en psykolog noteret om samtalerne med Madsen.

Af referaterne fremgår det også, at Madsen efter alt at dømme ikke er synderligt påvirket af Kim Walls død, som han er tiltalt for at have dræbt.

- Han fortæller om forurettedes død og parteringen med en logisk distance, mens han bliver rørstrømsk, når det handler om hans egne bedrifter, konstateres det i undersøgelsen.

Da psykologen eksempelvis spurgte ind til overvejelserne ved at partere den svenske journalist, sagde han retorisk:

- Hvad gør man, hvis man har et stort problem? Man deler det op i mindre stykker.

Den tiltalte fortalte også, at han gjorde sig mange tanker om, hvad han sagde i forbindelse med mentalundersøgelsen.

På trods af tankerne lykkedes det ham dog ikke at overbevise psykiatere og psykologer om, at han ikke er farlig.

Efter adskillige timer i selskab med den 47-årige ubådsbygger er deres vurdering, at han er så farlig, at forvaring kan være påkrævet for at beskytte samfundet mod ny kriminalitet.

Allerede nu står det dog klart, at anklagemyndigheden først og fremmest går efter fængsel på livstid.

Kun hvis retten skulle overveje at straffe Madsen med en tidsbegrænset fængselsstraf, vil anklagemyndigheden foretrække forvaring.

Netop de to sanktioner betegnes da også som landets strengeste.