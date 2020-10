Peter Madsen er anholdt efter flugt fra fængslet

Det er drabsmanden Peter Madsen, der har forsøgt at flygte. Han er dømt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall i 2017. Det skete i hans hjemmebyggede ubåd.

Billeder fra stedet viser Peter Madsen, som sidder på jorden, mens bevæbnet politi og hunde ligger på jorden et stykke væk.

Ifølge B.T. skulle den 49-årige mand have truet sig ud af fængslet omkring klokken 10 ved at sige, at han havde en bombe på sig. Bomberyddere er til stede i området, skriver flere medier.

Københavns Vestegns Politi vil ikke bekræfte, hvorvidt den flygtede - og anholdte fange - er Peter Madsen.

Han afsoner til daglig sin straf i Herstedvester Fængsel, der ligger nogle hundrede meter fra det sted, hvor politiet har anholdt en mand.

Under straffesagen var Betina Hald Engmark forsvarer for Peter Madsen under sagen mod ham.

Hald Engmarks kontor har ikke fået noget at vide om sagen og kan derfor tirsdag kort før klokken 12 hverken be- eller afkræfte, om han skulle være flygtet.

Ritzau har været i kontakt med Kriminalforsorgens presseafdeling, der kort efter klokken 12 ikke kan oplyse, om der har været en flugt fra Herstedvester Fængsel eller ej.

Peter Madsen har under sagen mod sig nægtet at have mishandlet og dræbt journalisten Kim Wall ihjel i sin ubåd. Hun døde som følge af en ulykke, har han forklaret i by- og landsret.

Men Københavns Byret kendte ham skyldig, og Østre Landsret stadfæstede i 2018 hans dom om fængsel på livstid.

I et afsnit af dokumentarserien "De hemmelige optagelser med Peter Madsen", der blev sendt for nylig, indrømmer ubådsbyggeren, at han slog Kim Wall ihjel.

Discovery Networks Danmark står bag programmet, som kan ses på Dplay. I det spørger intervieweren:

- Det er der, hun får trigget dig, og det er der, det definitivt går galt, at du i stedet for at slå på dig selv, ender med at slå hende ihjel?

- Ja, svarer Peter Madsen.

Han fortæller dog ikke nærmere, hvordan hun blev dræbt.

- Jeg ved ikke, hvad der gjorde konkret, specifikt og fysiologisk, at Kim døde, siger Peter Madsen.

Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

En person idømt livstid kan tidligst blive prøveløsladt efter 12 år, og i gennemsnit bliver de løsladt efter fængsel i 16-17 år. Typisk skal der mere end et drab til, før forbrydere straffes med livstid.

Det var skærpende i sagen mod Peter Madsen, at drabet var planlagt, udført med "usædvanlig grovhed", og at Kim Wall var i en sagesløs stilling i ubåden.