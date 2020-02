Myndigheder og flyselskaber forsøger at forhindre coronavirus. Også da byldepesten hærgede i Danmark, forsøgte myndighederne at begrænse skaderne.

Pestudbrud i København minder forsker om coronavirus

Skelettet af en gravid kvinde, der blev gravet ud i en skolegård på Frederiksberg, vidner om den sidste pestepidemi i København.

Kvinden lå begravet sammen med hundredvis af andre pestofre udenfor et midlertidigt hospital, som i 1711 blev oprettet på en gård, der hvor skolen ved Søerne på Frederiksberg ligger i dag.

Pestsmittede blev anbragt og isoleret på gården, som dengang lå udenfor byens volde. Det skriver videnskab.dk

"Man har tydeligvis været bevidst om, at det var vigtigt at holde de syge væk fra resten af befolkningen," siger Per Henrik Janson, der er arkæolog på Københavns Bymuseum.

Men byldepesten var nådesløs, og efterhånden som antallet af lig voksede i løbet af sommeren, blev kisterne lagt i jorden ovenpå hinanden.

Pesten brød ud i Polen i 1709 og spredte sig derefter hastigt i regionen.

Historiker Karl-Erik Frandsen har kortlagt sygdomsudbruddet ved at studere kirkebøger, breve og officielle dokumenter.

Han kommer uvilkårligt til at tænke på pestepidemien i starten af 1700-tallet, når han i dag hører om coronavirussen, der hastigt spreder sig i Kina.

Det skriver Videnskab.dk.

"Jamen, selv om pest kommer fra en bakterie, ikke en virus, og selv om der er sket meget siden dengang, kan jeg jo se nogle paralleller," siger han og fortsætter:

"Ligesom pest spreder coronavirus sig lynhurtigt. Og ligesom man dengang ikke vidste, hvordan man skulle behandle pest, ved man endnu heller ikke, hvad man skal stille op med den nye coronavirus."

Karl-Erik Frandsen har forsket i pestudbruddet og skrevet bogen "The Last Plague in the Baltic Region 1709-1713".