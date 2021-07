Personer med depression må vente månedsvis på behandling

Danskere, der rammes af depression, må vente længe på behandling.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge en undersøgelse, som Depressionsforeningen har foretaget blandt 521 depressionsramte svarer knap halvdelen, at de må vente over to måneder på behandling.

For knap hver femte overstiger ventetiden på behandling et halvt år.

I Depressionsforeningen frygter man, at lange ventetider på behandling kan føre til en forværring.

- I værste tilfælde kan det betyde en forværring af sygdommen, og i nogle tilfælde prøver de depressionsramte at dulme smerten ved selvmedicinering med eksempelvis alkohol, siger generalsekretær i Depressionsforeningen Morten Ronnenberg til avisen.

Ifølge undersøgelsen har knap hver anden - 45 procent - på egen hånd forsøgt at behandle sig selv med midler, der ikke var ordineret af en læge eller psykiater.

Depression rammer ifølge Morten Ronnenberg i mildere eller sværere grad og resulterer typisk i apati.

- Man holder op med at interessere sig for de ting, man normalt går op i, for eksempel familien. Svær depression øger risikoen for selvmordstanker.

Morten Ronnenberg ser mangel på psykiatere som en del af forklaringen på de lange ventetider på behandling.

- Vi ved, at en kombination af medicin og terapi hos en privatpraktiserende psykiater har god effekt for de fleste, men problemet er de ofte månedlange ventetider.

- Samtidig ved vi, at jo dybere en depression rammer, og jo flere depressioner man har haft, jo større er risikoen for, at sygdommen kommer igen.

Han foreslår, at systemet bliver mere fleksibelt, blandt andet ved at praktiserende læger opkvalificeres til at hjælpe personer med lettere depression.

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme, og ifølge Sundhedsstyrelsen vil hver femte dansker på et tidspunkt blive ramt af lidelsen.