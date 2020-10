Personer med blodtype 0 får sjældnere coronavirus

Et nyt dansk studie viser, at folk med blodtyperne A, B og AB oftere får coronavirus end folk med type 0.

Personer med blodtyperne A, B eller AB får hyppigere coronavirus end personer med blodtypen 0.

Det viser et studie foretaget af forskere fra de danske blodbanker, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet ifølge DR.

Resultaterne bakker tilsyneladende op om en tidligere undersøgelse fra amerikanske Harvard Medical School fra juli.

Her viste resultaterne, at personer med blodtyperne B rhesus positiv og AB rhesus positiv oftere testede positive for coronavirus, mens det modsatte var tilfældet for de, der har blodtype 0.

Der er i det amerikanske studie ikke fundet nogen sammenhæng mellem ens blodtype, og hvor alvorligt et sygdomsforløb man får.