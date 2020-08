Personbil og lastvogn i alvorlig ulykke nær Børkop

En lastbil og en personbil er torsdag formiddag stødt sammen på motortrafikvejen mellem Børkop og Fredericia.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi, som modtog meldingen om ulykken lidt før klokken 11.

Ved middagstid oplyser vagtchefen, at vejen fortsat er spærret for trafik, og at der er etableret omkørsel. Han kan ikke umiddelbart oplyse noget om tilskadekomne.