Personbil er blevet ramt af flere skud i Albertslund

Politiet er tirsdag aften rykket massivt ud til et skyderi i Albertslund.

Det oplyser vagtchef Thomas Christensen ved Københavns Vestegns Politi.

Der er tale om to personer på en knallert, der har affyret flere skud mod en personbil.

Politiet modtog anmeldelsen om et skyderi ved Blokland i Albertslund klokken 21.48.

Der er blevet affyret skud mellem tre og seks gange, vurderer politiet.

Bilen er blevet ramt af skud, mens ingen af personerne i bilen er blevet ramt. Der var mindst en person til stede i bilen, oplyser vagtchefen.

- Det er for tidligt for os at sige noget om årsagen eller motivet for skudepisoden, siger vagtchefen.

Politiet har kort efter midnat ikke anholdt nogen i sagen.

- Vi vil gerne høre fra alle, der har set de to personer på knallert i området omkring gerningstidspunktet, siger vagtchefen.

Der er natten til onsdag fortsat betjente til stede i området, som bliver undersøgt med hunde.

Politiet har afspærret gerningsstedet, hvilket kan have betydning for beboerne i området, men det medfører ingen trafikale gener, oplyser vagtchefen.