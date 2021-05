Person i England sigtes af dansk politi for hvidvask af milliarder

Efterforskningen har stået på siden sommeren 2019, og sigtelsen mod den ene af de tre personer blev rejst i oktober samme år, er det tidligere kommet frem.

Men undersøgelserne trækker ud i forhold til den forventning, den daværende chef for Bagmandspolitiet, Kirsten Dyrman, gav udtryk for sidste år.

- Vi forventer at kunne færdiggøre efterforskningen i år, siger anklager Rasmus Maar Hansen til Ritzau fredag.

Forsinkelsen i forhold den oprindelige plan skyldes blandt andet, at den ene opholder sig i England.

- På grund af coronasituationen er det vanskeligt at efterforske i udlandet, siger Rasmus Maar Hansen.

Han ønsker ikke at gå i yderligere detaljer med sagen og med de præcise beløb, som der er rejst sigtelse for.

Den såkaldte K/S-sag drejer sig om nogle kommanditselskaber, som var blandt de ganske få danske kunder i Danske Banks estiske filial.

I en undersøgelse, som Danske Bank selv bestilte hos advokatfirmaet Bruun & Hjejle, hed det, at der var 53 danske kommanditselskaber på kundelisten.

"Alle disse kunder er fundet mistænkelige", står der i rapporten fra Bruun & Hjejle fra september 2018.

Som nævnt er det allerede kendt, at den ene af de tre, som Bagmandspolitiet efterforsker mod, er sigtet for hvidvask af 30 milliarder kroner.

Det er den 47-årige Camilla Christiansen, der er litauisk statsborger, og som fredag blev dømt i en anden sag om hvidvask.

Østre Landsret fandt hende skyldig i at have håndteret 140 millioner kroner i tre selskaber, hvor hun var direktør. Straffen blev fængsel i tre år og 11 måneder.

Efter dommen fik hun håndjern på, før hun blev ført ud af retslokalet for at blive bragt tilbage til Vestre Fængsel, hvor hun har været frihedsberøvet i mere end to år.

Hendes forsvarer, advokat Ulrik Sjølin, oplyser, at han netop bedt retten om at skride ind overfor Bagmandspolitiet. Efterhånden er der gået halvandet år uden en afklaring. Inden tre måneder bør det afgøres, om der skal rejses tiltale eller ej, mener forsvareren.

I den netop afgjorte sag er en litauisk håndværksuddannet mand blevet afhørt. Han har oplyst, at der verserer en sag imod ham vedrørende "et meget stort beløb", fremgår det af en retsbog.

Han har fortalt, at han var stråmandsdirektør. Formelt styrede han cirka 200 selskaber. Jobbet var dog ikke så anstrengende. Et par gange om ugen kørte han forbi et kontor for at underskrive papirer, har han fortalt.