Person er ramt af skud i boligområde sydvest for København

En person er fredag aften blevet ramt af skud i boligområdet Askerød i Hundige sydvest for København.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet kort før midnat.

Vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at personen er bragt til sygehuset for at modtage behandling, men han kan ikke oplyse nærmere om vedkommendes tilstand.