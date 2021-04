Person er i kritisk tilstand efter knivstikkeri i Odense

En person er i kritisk tilstand efter et knivstikkeri på en adresse i Odense.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter lørdag aften klokken 18.10

Personen er bragt til Odense Universitetshospital.

- Overfaldet formodes ikke at være banderelateret. Efterforskning pågår og vi har foreløbig ikke yderligere, skriver politiet.

Fyens Stiftstidende skrev sent lørdag eftermiddag, at politiet var massivt til stede for enden af Dagmargade i det indre Odense, og at "muligvis er en kvinde kommet slemt til skade".

Betjente fra en særlig efterforskningsafdeling er ifølge avisen til stede.

Klokken 18 er flere betjente med politihunde desuden i færd med at afsøge et større område ved blandt andet Gormsgade, Alexandragade og Fredensgade, skriver avisen.