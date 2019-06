Presset Pernille Vermund melder afbud til Folkemødet

Lars Kaaber, pressechef for Nye Borgerlige, fortæller, at Pernille Vermund har måttet aflyse, fordi hun har været for presset i løbet af valgkampen, og derfor har hun taget "timeout".

- Det er på grund af helbredet. Hun kunne mærke på sig selv, at hun bliver nødt til at drosle lidt ned. Det er alt for lang tid med høj stress, og derfor valgte vi at aflyse, siger han.

Pernille Vermund er ikke sygemeldt.

- Hun er simpelthen bare nødt til at tage et par dage i fred og ro for at restituere, siger Lars Kaaber.

Partiet Nye Borgerlige vil stadig være at finde på Folkemødet, og andre medlemmer og frivillige vil deltage i debatter og arrangementer.

Pernille Vermund skulle have holdt tale fredag.

Nye Borgerlige stillede første gang op til Folketinget ved valget 5. juni. Partiet blev valgt ind med 2,4 procent af stemmerne og har dermed fået fire mandater.

Partiet blev stiftet i efteråret 2015 af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen, som begge har en fortid i Det Konservative Folkeparti.

Omtrent et år senere lykkedes det partiet at indsamle det tilstrækkelige antal vælgererklæringer for at kunne stille op til folketingsvalget.