Pernille Vermund forventer intet ved første kommunalvalg

Til trods for de lave forventninger er Pernille Vermund meget tilfreds med partiets første valgkamp.

- Jeg er meget tilfreds. Vi har 240 kandidater opstillet og en helt ny organisation, som for første gang er ude at prøve kræfter med at føre valgkamp. Jeg er enormt imponeret over, hvor organiseret det har været, siger Pernille Vermund.

Nye Borgerlige er repræsenteret flere steder i landet af politikere, der har skiftet til partiet efter stiftelsen i 2015, og det er også her, hun ser de bedste muligheder for at blive repræsenteret.

- Jeg vil tro, at de bedste muligheder er der, hvor de kandidater sidder, der tidligere har fået mange stemmer. Holger Gorm i Vejle har tidligere fået mange stemmer, men det er jo svært at sige, om de stemmer så følger med, når man stiller op for Nye Borgerlige, siger Pernille Vermund.

Pernille Vermund stemte 09.04 i Snekkerstenhallen i Helsingør, men hun ville ikke afsløre, hvem hun stemte på.

- Jeg har stemt på to seje kandidater, som jeg selv har opfordret til at stille op, sagde hun, da hun blev spurgt om, hvem hendes stemme er gået til.