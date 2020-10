Pernille Skipper: Kan love jeg sidder året ud

Det gør hun, efter at årsmødet forkastede en dagsorden, hvor en forlængelse af partiets rotationsordning, så Pernille Skipper kunne blive siddende, blev forkastet.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger efter sin tale på partiets årsmøde, at partiet snart skal have en ny politisk ordfører.

- Jeg vil love så meget, at jeg er politisk ordfører året ud. Men vi skal have en ny politisk ordfører i Enhedslisten, og jeg kan ikke stille op til næste valg.

- Intet er ændret efter dagens beslutning. Vi har haft et rotationsprincip, siden vi blev grundlagt, og det har vi stadigvæk, siger Pernille Skipper.

Hun siger yderligere, at der ligger en plan, og at pressen og verden vil blive delagtiggjort i den senere.

I partiets vedtægter er en regel om, at medlemmer ikke må genopstille til Folketinget, hvis de har siddet mere end syv sammenhængende år. Det betyder, at Pernille Skipper med de nuværende vedtægter ikke kan stille op igen for partiet.