Pensionsdemoer aflyses efter corona - men ikke i København

Der skulle fredag have været afholdt flere demonstrationer mod den stigende pensionsalder rundt omkring i landet.

Flere steder er de dog blevet aflyst på grund af de stigende smittetal. Men ikke i København.

Her gennemføres demonstrationen, fortæller Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, som er en af arrangørerne.

Han fortæller, at der vil være håndsprit. Der vil også blive opfordret til brug af mundbind, og at der holdes afstand.

Samtidig forventes det heller ikke, at der kommer mange unge mennesker, som Jan Hoby peger på, er særligt ramte i øjeblikket.

- Vi går på gaden for at sende et signal til Socialdemokratiet og statsministeren: Hvis det er hele landets statsminister og regering, så skal de stoppe den stigende pensionsalder, siger han.

Spørgsmål: Er det ikke en unødvendig risiko at gå på gaden med de høje smittetal?

- Jeg tror, der er større risiko for at blive smittet til ungdomsfester, i Rødovre Centrum, Magasin eller Illum, siger han.

Der er blandt andet blevet aflyst demonstrationer i Aalborg, Esbjerg og Odense.

I Aalborg begyndte deltagerne at falde fra, efter at borgmesteren og andre myndigheder torsdag holdt pressemøde om situationen.

- Der kunne vi mærke, at nogle af sundhedsorganisationerne ganske forståeligt - de skal passe endnu mere på - begyndte at falde fra, siger Allan Busk.

Han er formand for 3F Aalborg og en af de lokale arrangører.

- Så må vi også sige, at der var så mange tilmeldte ungdomsorganisationer og skoler, at vi begyndte at blive lidt nervøse for, om vi kunne håndtere så mange mennesker.

- Derfor valgte vi med corona i baghovedet, at det nok ikke var lige nu, vi skulle afholde det, fortæller han.

Han fortæller, at der vil blive slået til, så snart der kommer en ny chance.

Den stigende pensionsalder er en del af det brede velfærdsforlig, der blev indgået i 2006.

Her blev det besluttet, at pensionsalderen gradvist skal stige i de kommende år, i takt med at levealderen stiger.

Forliget blev vedtaget af et bredt flertal bestående af Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti.