Pengetvist holder lidende cirkuselefanter i stalden

Tre cirkuselefanter fra Cirkus Arena har i otte måneder stået opstaldet nord for Slagelse, hvor de mistrives efter deres lange ophold. Ingen lov holder elefanterne Lara, Djungla og Jenny i stalden, men et spørgsmål om penge gør, at de ikke kommer ud.

Den tidligere regering blev sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet enige om et forbud mod elefanter i cirkus. Forbuddet er ikke vedtaget ved lov.

5,3 millioner kroner er dog tilbudt af staten for Cirkus Arenas elefanter, og Knuthenborg Safaripark står klar til at tage imod dem.

Aktuelt er der intet, der forhindrer cirkus at tage elefanterne med rundt, bemærker minister for fødevarer og fiskeri Mogens Jensen (S).

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er noget, der forbyder, at dyrene tager rundt med cirkus eller bliver vist frem for gæster lige så længe, at der ikke er et forbud, siger han.

- Så at de står opstaldet nu er en beslutning, som cirkus selv har taget.

- 5,3 millioner er den pris, den tidligere regering kom frem til. Det er markedsprisen, man kan betale uden af komme i problemer med EU's statsstøtteregler, siger ministeren.

Elefanterne er blevet kontrolleret for sygdomme, efter at den politiske aftale blev indgået i 2018, og de står derfor opstaldet i karantæne, så de er klar til at blive sendt videre.

Cirkus Arenas direktør, Benny Berdino, mener dog, at cirkusset bør have 20 millioner kroner i kompensation for elefanterne.

- Det er noget politisk makværk, der er lavet i forhold til den pris.

- Vores absolutte smertegrænse er 20 millioner kroner, for vi skal jo også kompenseres for vores zoologiske anlæg, elefantstalde og alt muligt, siger cirkusdirektøren.

Han mangler altså 14,8 millioner kroner i forhold til de penge, der ligger på bordet. Benny Berdino fortæller, at en revisor står bag den beregning.

- Det er jo ikke fordi, at jeg vil tjene penge på dette her. Men jeg vil få dækket mine omkostninger. Jeg kan ikke sælge elefanterne for 5,3 millioner kroner. Jeg driver jo et firma, det ville være døden for os.

- Jeg synes allerede, at jeg har givet mig meget. De skal ikke løbe om hjørner med os. De ting og værdier vi har, dem må de kompensere os for. Længere er den ikke, siger Benny Berdino.

Venstres dyrevelfærdsordfører, Erling Bonnesen, opfordrer ministeren til handling, men medgiver, at man ikke kan tvinge Cirkus Arena til at sælge sine elefanter for 5,3 millioner kroner.

- Vi har lavet en klar og god politisk aftale, så det politiske ansvar for at få fremdrift i forhandlingerne ligger soleklart på ministerens bord.

- Men det er klart, at der skal to til en tango, siger ordføreren og svarer på spørgsmålet om, hvorvidt Venstre vil være klar til at støtte en højere pris:

- Udgangspunktet for os er den politiske aftale og den økonomiske ramme, der ligger i den.

Dansk Folkepartis Søren Espersen har opfordret ministeren til at finde flere penge, så elefanterne kan komme ud af stalden.

Mogens Jensen vil allerede i den kommende uge indkalde cirkusdirektøren og ordførerne på området til møde om, hvad der kan gøres.

- Skal beløbet hæves, vil det kræve en juridisk vurdering og politisk vilje. Jeg tager gerne en snak med ordførerne om, om der er politisk vilje til at gøre mere, siger Mogens Jensen, der ikke har meget til over for Dansk Folkeparti og Venstres kritik af situationen:

- At man går ud og siger, at der nu åbenbart ingen grænser er for, hvad man kan give for elefanterne, hører ingen steder hjemme.

- For tilbuddet, der ligger, er aftalt med netop den tidligere regering og Dansk Folkeparti.

Mogens Jensen forventer, at loven om et forbud mod elefanter i cirkus og en overgangsperiode kan vedtages i Folketinget til efteråret.