Penge presser landbrugsforhandlinger

Penge, de har fået at vide, ikke er på vej. Men som også kan være det. Forvirringen er stor, og forhandlingerne står derfor i stampe. Læs her om status.

Forhandlingerne om en klimaaftale for landbruget forsætter tirsdag. Regeringen vil have en bred aftale, men Venstre og De Konservative vil have tilført ekstra penge til området for at være med.

* Ultimatummet:

Torsdag sagde landbrugsminister Rasmus Prehn (S), at betingelsen for at deltage i yderligere forhandlinger for partier var, at de anerkendte, at der ikke kommer flere penge.

Regeringens ramme er de over 22 milliarder kroner, der allerede kommer fra EU og fra staten.

Men kort efter kom en mail til partierne om, at "alle partier naturligvis er velkomne" til at præsentere deres ønsker.

- Ministeren er ude på en zig-zag-kurs på nuværende tidspunkt, siger Casper Dall, politisk redaktør på Avisen Danmark, og stiller spørgsmålstegn ved, om Rasmus Prehn ved, hvordan store forhandlinger foregår på Christiansborg.

Forløbet har da også ført til hovedrysten fra de kilder, Ritzau har talt med, der nu ikke ved, om ultimatummet var et ultimatum.

På trods af at Venstre tidligere har afvist en aftale uden ekstra penge, har partiet da også tænkt sig at møde op tirsdag.

* Er der penge:

Problemet er, at Venstre og De Konservative ikke kan vide sig sikre på, om regeringen reelt er klar til at finde flere penge til landbrugsforhandlingerne.

I tidligere forhandlinger om eksempelvis transportsektoren er der pludselig opstået ny finansiering for at få forhandlingerne i mål.

- Så længe blå blok ikke ved, om der er flere penge eller ej, så har de tænkt sig at hægte sig fast i bordkanten med alt, hvad de kan, siger Casper Dall.

At finde penge ligger hos finansminister Nicolai Wammen (S). Derfor er spørgsmålet, om Rasmus Prehn ved, at regeringen kan presses til at finde flere penge? Eller om partierne kan stole på, at det ikke kommer til at ske.

- Det virker til, at klimaet mellem parterne er betændt, og at man ikke stoler helt på ministeren, siger Casper Dall.

Kilder siger, at det også er en mulighed, at Rasmus Prehn ikke er informeret om, hvorvidt regeringen er klar med flere penge. Og at ingen reelt ved, hvad han "kan eller vil".

* Fremtiden:

Casper Dall vurderer, at forhandlingerne hos Rasmus Prehn er kørt døde efter over 60 møder uden større fremgang. Og at forhandlingerne derfor må over til Nicolai Wammen.

- For det første sidder han på pengekassen. Og for det andet virker det til, at forhandlerne og ministeren er kørt fast efter at have forsøgt at finde hinanden i et halvt år, siger Casper Dall.

Han mener, at regeringen, der gerne skal have en aftale på plads i år, kun i yderste nødstilfælde vil lave en smal aftale med rød blok. Og derfor vil den strække sig langt for at nå Venstre eller De Konservative.

- Det vil have store konsekvenser, hvis der går blokpolitik i den. Både i forhold til kommunalvalg og folketingsvalg. Det handler om grøn omstilling, men også forholdet mellem land og by, siger Casper Dall.

Han tror ikke, at der kan nås et kompromis, uden at der kommer "friske øjne og friske penge" ind i forhandlingerne.