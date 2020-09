Et politisk flertal er klar til at hjælpe forældre, som er tvunget til at blive hjemme hos børn, der er sendt hjem, mens de venter på en coronatest. (Arkivfoto) Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Penge på vej til forældre i kø til coronatest

Lange ventetider på at få børn coronatestet gør, at mange forældre må blive hjemme fra job. Politisk flertal vil have staten til at kompensere dem økonomisk.

Danmark - 10. september 2020

Det skal ikke hvile på den enkelte far eller mor at bruge ferie eller anden frihed fra jobbet, når de må være hjemme hos et barn, der venter på at blive coronatestet. Det mener et politisk flertal på Christiansborg, der vil have regeringen til at kompensere forældrene, så de som minimum får en sats, der svarer til sygedagpenge.

