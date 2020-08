Penge fra Lindholm-projekt skal medfinansiere politiforlig

Midler, som var sat af til at gennemføre projektet om et udrejsecenter på øen Lindholm, skal i stedet være med til finansiere det nye politiforlig.

Det var den daværende VLAK-regering som præsenterede forslaget om Udrejsecenter Lindholm i 2018. Det var dengang støttet op af Dansk Folkeparti.

Udrejsecentret skulle have været til udlændinge på tålt ophold og afviste asylansøgere, som havde begået særlige former for kriminalitet.

Planerne blev dog standset sidste år af den dengang nyudnævnte S-regering. Derfor er Udrejsecenter Lindholm aldrig blevet realiseret.

Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus mener, at det er naturligt, at pengene i stedet går til politiet:

- Det er klart, at når vi har en ambition om at investere væsentlig flere penge i dansk politi, uddanne flere betjente, få flere betjente tættere på borgerne, og få et politi, som er endnu dygtigere til at håndtere økonomisk, it- og bandekriminalitet, så koster det nogle penge.

- Når der så står en sådan reserve fra et projekt, der ikke bliver til noget, så giver det jo god mening at bruge pengene på et andet formål, siger Jeppe Bruus.

I oversigten fremgår det, at "Uudmøntede midler fra den tidligere "Lindholmreserve" skal give 121 millioner kroner i 2021 og 156 millioner kroner i 2022.