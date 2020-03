Pelosi har fået travlt på sine gamle dage

Hun fylder 80 år den 26. marts. Hun er stadig i "business" som toppolitiker i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C., hvor hun er formand for Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre.

Hun har været medlem af forsamlingen i over 30 år, så hun kender Washingtons politiske spil ud og ind.

Men hun har alligevel fået kam til sit hår på sine ældre dage.

For intet har været, som det plejer, efter at Donald Trump i januar 2017 tiltrådte som USA's præsident.

Pelosi er demokrat, og Trump er republikaner. Som det amerikanske system er skruet sammen, kræves det, at præsidenten og Kongressen bliver enige.

At de mødes og snakker sammen. Forhandler.

Det samarbejde har, specielt i det seneste halve år, slået gnister.

For det var Pelosi, der som formand for Repræsentanternes Hus formelt slog hammeren i bordet og i december erklærede, at nu rejses der rigsretssag mod Trump for embedsmisbrug.

Han blev frikendt i Senatet, Kongressens andet kammer, den 5. februar.

Det var dagen efter, at han havde holdt sin State of the Union-tale - præsidentens tale om nationens ve og vel.

Det skete i Repræsentanternes Hus, og Nancy Pelosi sad lige bag ham, da han talte.

Inden talen rakte hun hånden frem mod Trump, der ikke tog den. Efter talen rev hun en trykt udgave af talen i stykker, mens kameraerne så på.

Siden har Trump gang på gang rettet hård kritik mod Pelosi, der er blevet et af hadeobjekterne på Trumps vælgermøder.

Mens Trump først kastede sig over politik i valgkampen op til præsidentvalget i 2016, har Pelosi arbejdet med politik i det meste af sit voksne liv.

Hun voksede op i en politisk aktiv familie i Baltimore, Maryland.

Sammen med sin mand, Paul Pelosi, som hun har fem børn med, flyttede hun til Californien, og her begyndte hun at arbejde for Demokraterne.

I 1981 blev hun formand for delstatens demokratiske parti, og seks år senere blev hun valgt til Repræsentanternes Hus i Washington D.C.

Her har hun været medlem lige siden.

Hun har flere gange gjort sig bemærket. I 2007 blev hun den første kvindelige formand for Repræsentanternes Hus.

Tilbage i 2010 gav kommentatorer i Washington D.C. hende en stor del af æren for, at daværende præsident, Barack Obama, fik sin sundhedsreform igennem.

Det var flere gange ved at kikse i Kongressen, men den drevne Pelosi fik ifølge kommentatorerne samlet et kongresflertal, da det blev alvor.