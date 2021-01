Patrulje påkørte spøgelsesbilist under biljagt på motorvej

En patrulje gav signal til, at manden skulle standse, men i stedet flygtede han fra Roskildevej mod nord via Motorring 3 vest for København.

Det udviklede sig til et livsfarligt drama, da en 29-årig mand bag rattet i en varebil natten til lørdag forsøgte at flygte fra politiet.

Ved Ejby kørte han ind på Frederikssundmotorvejen - men i den forkerte retning. Mens han kørte mod kørselsretningen på motorvejen, blev han målt til at køre 170 kilometer i timen.

Det fortæller vagtchef Jens Møller fra Københavns Vestegns Politi.

- Patruljen følger efter med blå blink og udrykning for at advare de andre bilister, hvoraf flere undviger flugtbilisten ved at køre ind i nødsporet.

- Der sker heldigvis ingen uheld, siger vagtchefen.

Politijagten udspillede sig omkring klokken 01.

Først da en patruljebil påkørte varebilen, lykkedes det at standse flugtbilisten. Herefter blev den 29-årig bilist anholdt og sigtet for at forvolde nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

Manden har søndag været fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. I den forbindelse har en dommer valgt at varetægtsfængsle ham i foreløbig 14 dage.

Københavns Vestegns Politi vil gerne tale med vidner, der måtte have set varebilen under flugten på Frederikssundmotorvejen.

- Det er et rent held, at der ikke skete en grim ulykke.

- Vi efterlyser bilister, der har oplevet flugten, og som eventuelt selv har måttet undvige flugtbilen, siger Jens Møller.

Vidner kan kontakte politiet på telefonnummer 114.