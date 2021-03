Patientforeninger: Rør ikke ved vaccinekøen

Gigtforeningen har sendt et åbent brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvor direktør Mette Bryde Lind opfordrer ministeren til at droppe omstruktureringen.

Udmeldingen om at vaccinekøen kan blive indrettet efter alder i stedet for individuelle patienters sårbarhed har givet svedige håndflader hos flere af patientforeningernes medlemmer.

- Vi har en større gruppe af yngre gigtpatienter, der kommer bagest i køen. De har indtil nu holdt sig i ro, fordi de var i gruppe 10.

- Men det kan simpelthen ikke være rimeligt, at en rask 45-årig skal vaccineres før en yngre gigtpatient, siger Mette Bryde Lind til Ritzau.

Og der er stor forskel på, om man bliver vaccineret i maj eller juni, mener hun.

- De har brug for at komme ud og få et rigtigt liv, og derfor synes jeg, at det er katastrofalt, at de skal sidde bagest, siger Mette Bryde Lind.

Hjerteforeningen sidder med samme bekymring, fortæller administrerende direktør Anne Kaltoft.

Ud over at man nu igen skal til at forklare medlemmerne, hvordan vaccinekøen fungerer, er der udbredt bekymring for, at meget sårbare patienter, ender med at komme bagest i køen.

Omstruktureringen har fået kritik for ikke at prioritere sårbare grupper, selv om det måske bliver lettere at tyde, hvilken plads man har i vaccinekøen.

- Jeg er sådan set ikke enig i, at vi skal gøre noget, der er administrativt lettere, hvis det ikke er det fagligt rigtige, siger Anne Kaltoft.

Også paraplyorganisationen for de to foreninger, Danske Patienter, har udtrykt alvorlige bekymringer for ændringen i vaccinekøen.

- Vi hører fra patientforeningernes rådgivning, at folk begynder at være selvmordstruede, fordi de ikke kan klare det mere, så denne udmelding ser vi på med stor alvor, siger formand Klaus Lunding i en pressemeddelelse.