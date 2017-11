Patientforening vil have flere behandlet for leversygdom

Selv om der findes en kur, som helbreder omkring 90 procent, benyttes den kun til de mest alvorlige tilfælde. Det skyldes prisen, der af myndighederne vurderes til at være for høj til mere bredspektret brug.

Behandlingen af hepatitis C, der hos enkelte kan føre til skrumpelever og øget risiko for leverkræft, bør udvides til at inkludere mange flere end i dag, mener patientforeningen Leverforeningen.

Det vil patientforeningen nu have lavet om på.

- Alle har da ret til en behandling. Spørg dig selv: Hvis du blev syg, ville du så ikke have behandling, spørger Leverforeningens formand, Lone McColaugh.

Personer med ingen eller let arvævsdannelse i leveren tilbydes i dag ikke behandling. De kontrolleres regelmæssigt for at holde øje med sygdomsudvikling.

Beslutningen om kun at lade de mest alvorligt syge blive behandlet stammer fra Rådet for Dyr Hospitalsmedicins anbefaling fra 2015. Lone McColaugh mener dog, at situationen er en anden i dag.

- I 2015, da medicinen kom frem, kostede den en krig. Men det koster den slet ikke mere, siger hun.

Der ligger allerede ansøgninger hos Medicinrådet om at udbrede behandlingen af hepatitis C til flere patienter.

Lone McColaugh mener ikke, at Danmark på nuværende tidspunkt kan leve op til en erklæring fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der formulerer en målsætning om at udrydde hepatitis C som sundhedsrisiko i 2030.

Med erklæringen i hånden vil Leverforeningen torsdag forsøge at overtale Folketingets sundhedsudvalg til at blive enige om at lave en plan.

Lone McColaugh vil blandt andet prøve at overtale politikerne til at påbegynde et screeningsprogram, der skal finde det store antal af smittede, som estimeres ikke at kende til deres sygdom.

Hepatitis C smitter via blodet, og et flertal af smittede er stofmisbrugere. Det fulde antal af smittede er ikke kendt men vurderes at være 17.000 i Danmark.