Patientforening: Ulighed koster tusinder af kræftpatienter livet

Længden af ens uddannelse og uligheden i sundhedsvæsenet kan være afgørende for, hvorvidt man overlever et kræftforløb.

Det viser udregninger fra Kræftens Bekæmpelse.

- Over en femårig periode ville mere end 11.000 flere kræftpatienter overleve, hvis alle klarede sig lige så godt som de bedst stillede, det viser vores tal, siger administrerende direktør Jesper Fisker.

- Det kan vi som velfærdssamfund ikke være bekendt.

Meldingen kommer, samme dag som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en rapport, der dokumenterer, at uligheden i sundhed er stigende.

Kræftens Bekæmpelses direktør roser kortlægningen for at give et solidt fundament for det videre arbejde med at rette op på skævhederne.

- Det er mit håb, at regeringen med den nye rapport under armen vil sætte turbo på indsatsen, siger han.

- Det kan jo ikke være rigtigt, at det er længden på uddannelsen, størrelsen på pengepungen, og hvor hårdt man evner at slå i bordet, der skal afgøre, om man skal leve eller dø af kræft.

Hjerteforeningen genkender også i høj grad billedet af, at ulighed øger risikoen for at blive ramt og dø af sygdom.

- Desværre viser de nye tal, at der ingen større ændringer er i uligheden i sundhed i de seneste ti år, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Anne Kaltoft, i en pressemeddelelse.

Risikoen for at blive ramt af hjerte-kar-sygdom er 45 procent højere for mænd, hvis højeste uddannelsesniveau er grundskolen, sammenlignet med mænd med lang videregående uddannelse.

Og endnu mere udtalt er forskellen for kvinder, hvor risikoen er 72 procent højere for dem, der højest har en grundskoleuddannelse.

En vigtig del af løsningen er at sætte stærkere ind med forebyggende tiltag, mener både Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Jesper Fisker opfordrer til, at man sætter bredt ind fra både politisk hold og i civilsamfundet for at bekæmpe uligheden på alle sundhedsområder.

- Og så skal der også gøres noget i sundhedsvæsenet, for den ulighed, der er i samfundet, bliver desværre forstærket, når man kommer ind i sundhedsvæsenet, siger han.