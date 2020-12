Artiklen: Patienter udsat for ulovlige indgreb på psykiatriske afdelinger

Psykiatriske afdelinger har foretaget indgreb over for patienter, uden der har været lovgrundlag.

Det er sket på 17 psykiatriske afdelinger, konstaterer Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse.

De ulovlige indgreb drejer sig blandt andet om forbud mod seksuel samkvem mellem patienter, begrænsninger af besøg og anvendelse af alkometer og urinprøve.

Der er også konstateret eksempler på rutinemæssig åbning af patienternes post og visitationer af deres ejendele.

- Der kan for så vidt være gode grunde til, at personalet ønsker at lave forskellige regler om patienternes forhold, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i pressemeddelelsen.

- Men når det indebærer et indgreb af en vis styrke, kræver det en lovhjemmel. Det handler om at beskytte patienternes retssikkerhed.

Ombudsmanden har fremlagt problemerne for Sundheds- og Ældreministeriet.

Her vil man nu arbejde for et klart hjemmelsgrundlag, der skal vedtages i Folketinget.

Psykiatriske afdelinger har almindelige ordensregler, der beskriver de praktiske spilleregler på afdelingerne.

Det er i disse, at der er fundet regler, der er for vidtgående og kræver lovhjemmel.

De ulovlige indgreb er konstateret i forbindelse med tilsynsbesøg i 2019 og 2020.

Ombudsmanden er valgt af Folketinget. Han beskytter borgernes rettigheder i mødet med myndighederne.

Det gør han ved at bidrage til, at forvaltningen handler lovligt.