Patienter fik for meget medicin: Psykiatersag trækker ud

For mere end et år siden - i slutningen af 2018 - blev sagen sendt til Retslægerådet, som skal vurdere psykiaterens arbejde, før anklagemyndigheden eventuelt kan rejse tiltale mod lægen.

Det har været nødvendigt for anklagemyndigheden at væbne sig med tålmodighed i en sag om en psykiaters fejlmedicinering af patienter.

Og her er sagen stadig under lup.

Det oplyser senioranklager Rune Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som har snor i sagen.

- Vi spørger jævnligt til sagen. Men rådet bruger den tid, som rådet bruger, konstaterer Rune Jensen.

Tilbage i februar 2016 blev lægen midlertidigt frataget retten til at praktisere som psykiater. Det skete, da Styrelsen for Patientsikkerhed fandt, at manden havde fejlbehandlet i alt fem patienter.

Det skulle blandt andet være sket med for høje doser medicin, hvilket medførte, at to patienter ifølge styrelsen var i fare. Psykiateren arbejdede dengang på en lukket, psykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Sagen blev herefter anmeldt til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Næsten fire år efter, at efterforskningen blev sat i værk, er der stadig ikke rejst tiltalte i sagen. Omvendt er sagen heller ikke blevet droppet.

Retslægerådet, som nu sidder med sagen, skal undersøge, hvilken type medicin psykiateren har givet sine patienter, og omfanget af medicineringen.

Rådet kan over for Ritzau ikke oplyse, hvornår den er færdig med sin vurdering. Fem voterende læger er på sagen, og sagen har såkaldt "hasteprioritet", oplyser Retslægerådet.

Sagens hovedperson er 52 år. Hans kolleger på Slagelse Sygehus gik til ledelsen, da han arbejdede på den lukkede afdeling, fordi de var utrygge ved hans behandling af patienterne.

Men afdelingsledelsen vurderede, at psykiaterens arbejde var i orden.

Da Styrelsen for Patientsikkerhed indledte en sag mod ham, valgte Region Sjælland dog at fritage overlægen fra hans arbejde.

Det var dengang ikke første gang, at han havde trådt ved siden af i sit arbejde. Også i 2012 fandt Styrelsen for Patientsikkerhed, at han havde været for rundhåndet med medicinen til sine patienter.

Da var han ansat på et andet sjællandsk hospital.

Sagen fra 2012 medførte, at han blev frataget retten til at bestride en overordnet stilling i sundhedsvæsnet.