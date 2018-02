Passiv deltager i overfald får skærpet straf i Højesteret

Manden blev lovet 1000 kroner af to andre for at lokke offeret hen til Burger King i Køge en aften i august 2016.

Han satte sig ind på forsædet af en bil, da de to tvang offeret med en tur til Askerød ved Hundige. Her gik de to andre løs på den tilfangetagne.

Blandt andet blev han hakket i hovedet med en kniv, ligesom han fik et slag med en sten og en mukkert.

Manden, der er i 20'erne, tilkaldte ikke politiet og gjorde intet for at afbryde overfaldet og frihedsberøvelsen. Han var bange, har han forklaret.

Det var anklagemyndigheden, der havde anket landsrettens dom om samfundstjeneste til landets øverste domstol.

Og her viser det sig, at sagen er lige på vippen. Her siger tre af de fem dommere, at ubetinget fængsel i et år er det rigtige resultat, mens to andre har stemt for en mildere dom.

Manden, der er i 20'erne, er ikke særligt godt begavet og har haft problemer med narko. En dom på et års ubetinget fængsel vil betyde, at han mister lærepladsen, og dette lægger mindretallet på to dommere vægt på.

De mener, at han har behov for støtte. Tre af de 12 måneder kan gøres ubetinget, og resten kan erstattes af samfundstjeneste. På den måde kunne det sikres, at manden ikke nødvendigvis mister sin læreplads som kok, bemærker de.

Omvendt fokuserer flertallet på, at manden har dårlige personlige forhold. Han har ikke noget fast sted at bo, har gæld og ryger jævnligt hash.

Med jævne mellemrum bliver Højesteret spurgt, om samfundstjeneste kan bruges i forskellige situationer. Afgørelserne vil fremover fungere som rettesnore ved de lavere domstole.

I sager om grov og farlig vold er udgangspunktet, at der ikke gives samfundstjeneste.

Men der kan gøres undtagelser, har Højesteret tidligere sagt - nemlig hvis den tiltalte er ung, ustraffet og har gode personlige forhold, og hvis volden er opstået spontant og har medført en begrænset skade.