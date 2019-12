Ifølge et notat fra Transportministeriet har passagerernes uafhængige vagthund Passagerpulsen været for kritisk og for negativ. Regeringen har nu ladet bevillingen udløbe, og Passagerpulsen har måttet opsige sine medarbejdere. (Arkivfoto).

Passagernes uafhængige vagthund lukker: For kritisk og negativ

Til nytår udløber Passagerpulsens seneste bevilling på knap syv millioner årlige kroner, og regeringen har med transportminister Benny Engelbrecht (S) i spidsen ikke på nuværende tidspunkt prioriteret at fortsætte den.

Passagerpulsen blev oprettet i 2014 som en uafhængig og national passagerorganisation, der skulle varetage de rejsendes interesser. Den hører under Forbrugerrådet Tænk.

Et notat fra Transportministeriet viser ifølge Politiken, at man har fundet Passagerpulsen for kritisk, og at deres arbejde vurderes til "i værste tilfælde at modarbejde, at flere danskere vælgere at bruge den kollektive trafik".

- At gøre os til ansvarlige for den kollektive trafiks dårlige image er meget svært at tage alvorligt.

- Der er sikkert noget om det, når de synes, vi kan være for kritiske. Men når Forbrugerrådet Tænk overhovedet har kastet sig ud i at arbejde med kollektiv trafik, er det, fordi vi mener, kollektiv trafik er en god ting, siger Vagn Jelsøe.

Han mener også, præmissen er helt forkert.

- Det er mærkeligt at sige, at man forringer den kollektive trafik ved at påpege fejl. Tværtimod er det forudsætningen for at gøre den bedre, lyder det.

Ifølge Vagn Jelsøe forlyder det, at der vil blive optaget forhandlinger til januar.

Han kalder det "dybt besynderligt" at forhandle en bevillingsforlængelse, efter bevillingen er udløbet.

- Det her været et uforståeligt forløb, for vi havde et godt møde med den nye minister i august og også med ministeriet i september, men siden er der gået en mur ned i kommunikationen.

- Vi har skrevet breve i november og december, og vi har ringet for at få svar, men det fik vi ikke. Det er ikke ordentligt i forhold til vores planlægning, men heller ikke i forhold til vores medarbejdere, som godt ved, at bevillingen udløber, lyder det.

Transportministeren stiller ikke op til interview om sagen, men ministeriet oplyser, at det hele tiden har "været kendt, at Passagerpulsens bevilling var tidsbegrænset, og det er derfor ikke som følge af en ny beslutning, at Passagerpulsens bevilling udløber ved årsskiftet".

Passagerpulsens henvendelser forventes at blive besvaret i begyndelsen af januar, lyder det.

Onsdag blev Passagerpulsens seks medarbejdere opsagt, oplyser Vagn Jelsøe.

Arbejdet fortsætter dog ind i januar 2020, da der er en rest penge tilbage.