Passagerer på lange rejser slipper for krav om mundbind

Aarhus har de seneste uger været genstand for en alvorlig opblussen i smitte med covid-19. Nu har regeringen indført et påbud om at bruge mundbind i offentlig transport i kommunen. Men det gælder ikke passagerer, der kommer langvejs fra - eksempelvis fra København eller Aalborg.

Kravet om at bruge mundbind i Aarhus' offentlige transport gælder ikke de lange rejser til og fra byen.

Passagerer på lange rejser til og fra Aarhus slipper for regeringens nye krav om mundbind i offentlig transport i Aarhus.

Det bliver fra tirsdag et krav, at man bærer mundbind, når man rejser med offentlig transport i, til eller fra Aarhus.

Men det kommer ikke til at gælde de lange tog- og busstrækninger til eksempelvis København.

Hvis man rejser med DSB til Aarhus fra eksempelvis København eller Aalborg, kræves det kun, at man bærer mundbind, når man befinder sig på Aarhus Hovedbanegård.

Altså skal man tage sit mundbind på, når man går ind på hovedbanegården, hvorefter man må tage det af, når man stiger på toget.

Hvis man kommer til Aarhus med tog, skal man tage sit mundbind på, når man stiger af toget. I den situation må man tage mundbindet af, når man forlader hovedbanegården.

Det oplyser DSB's informationschef, Tony Bispeskov, efter at Sundheds- og Ældreministeriet mandag offentliggjorde en bekendtgørelse med krav om mundbind i offentlig transport i Aarhus Kommune.

I selve toget vil mundbindet stadig være en anbefaling, men ikke et krav.

- Hvis du sidder i et tog, når du har forladt Aarhus Hovedbanegård og kan sidde i tilpas afstand fra andre passagerer, så har du mulighed for at tage mundbindet af, siger Tony Bispeskov.

DSB-personale kommer til at være til stede på perronen, hvor der vil blive delt mundbind ud til dem, der ikke har et.

DSB opfordrer desuden passagerer til som udgangspunkt at følge myndighedernes anbefalinger om at holde afstand og bære mundbind i offentlig transport landet over.

Det nye påbud om brug af mundbind i offentlig transport i Aarhus omfatter blandt andet alle bybusser og regionale bus- og letbaneruter, der krydser kommunegrænsen.

På de ture skal man bære mundbind på hele turen.

Personer, der rejser til Aarhus med færge, skal også bære mundbind på hele færgeoverfarten. Det kunne for eksempel være mellem Sjællands Odde og Aarhus Havn.

Kravene om mundbind omfatter ikke "passagerer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller som har fysiske eller mentale svækkelser, der gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet," står der i bekendtgørelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Det nye krav omfatter offentlig transport i Aarhus, som de seneste uger har været genstand for en alvorlig opblussen i smittetal.