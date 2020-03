Passagerer fra corona-zoner holdes ude af danske lufthavne

Passagerer på fly med ankomst fra såkaldte røde zoner skal hentes i busser og opfordres til to uger hjemme.

Passagerer på fly, som ankommer til Danmark fra såkaldte højrisikozoner, kan ikke længere få adgang til lufthavnsområder, hvor der befinder sig andre passagerer.

Det har myndighederne besluttet i forsøget på at bremse spredningen af coronavirus. Det oplyser Rigspolitiet på hjemmesiden politi.dk.

De pågældende fly vil blive henvist til en særlig plads i lufthavnen. Herfra vil passagerne og deres bagage blive hentet i særlige busser.

Danske og udenlandske passagerer opfordres herefter til at holde sig hjemme i 14 dage.

Har de ikke mulighed for dette, kan de få tilbudt indkvartering i en af Forsvarets ejendomme.

Trods de nye retningslinjer kan myndighederne ikke umiddelbart tvinge hverken danskere eller udlændinge i karantæne.

- Der er alene tale om, at vi anbefaler folk at gå i karantæne, siger Anders Frandsen, der er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet, til Ritzau.

Udenrigsministeriet har markeret hele verden med minimum farven gul, som betyder, at man skal udvise ekstra forsigtighed.

Provinsen Hubei i Kina, hvor coronavirusset udspringer fra, er markeret med rød. Det samme er de italienske regioner Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche.

Det betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de pågældende områder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at blive hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts er kommet til Danmark fra et af områderne.

Ifølge Rigspolitiet vil myndighederne konkret vurdere behovet for at tilbyde transport væk fra lufthavnen.