Partistifter Uffe Elbæk vil ikke stille op ved næste valg

- Jeg bliver ved med at være et politisk menneske og politisk engageret i Frie Grønne, men jeg er 66 år nu, og ved næste valg er jeg tæt på 70, så jeg synes, at det ville klæde mig at sige "okay Uffe, nu skal du noget andet".

Tidligere leder for Alternativet Uffe Elbæk, der nu er medstifter af partiet Frie Grønne, ønsker ikke at stille op ved næste folketingsvalg.

Det siger han efter mandagens pressemøde, hvor Frie Grønne blev præsenteret.

Uffe Elbæk var i 2013 med til at stifte Alternativet. Men tilbage i marts gik partiet mere eller mindre i opløsning.

Folketingsmedlemmerne Sikandar Siddique, Uffe Elbæk, Susanne Zimmer og Rasmus Nordqvist forlod Alternativet og efterlod Torsten Gejl som den eneste tilbageværende i folketingsgruppen.

De fire medlemmer var utilfredse med valget Josephine Fock som Alternativets nye leder.

Siden er Nordqvist blevet SF'er, mens den øvrige trio søndag meldte ud, at de har stiftet et nyt parti med Siddique i spidsen.

Uffe Elbæk understreger, at han på ingen måde er stoppet i politik, selv om han ikke genopstiller, og at han kommer til at spille en "vigtig og afgørende" rolle i Frie Grønne.

- Jeg har ønsket at have rollen som en slags nestor, altså den gamle i gruppen (Frie Grønne red.), og skal være med til at sikre, at vi kommer rigtig godt ud over rampen, siger han.

Sikandar Siddique er ifølge Elbæk den rette til at lede partiet og en "helt særlig politiker".

- Selv om man skal passe på ikke at lægge et for stort ambitionspres på ham, så har jeg i andre sammenhænge sagt, at han kunne gå hen at blive Danmarks svar på Malcolm X (berømt amerikansk borgerrettighedsforkæmper, red.), siger han.

Frie Grønne vil være Danmarks "klimaansvarlige og antiracistiske parti".

På pressemødet sagde Siddique blandt andet, at han og partiet vil holde et særligt øje med folk med magt, store virksomheder og personer, der er racistiske.