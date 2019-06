Partileders løfte gør indtryk på sultestrejkende klimaaktivist

I 30 dage har Mikkel Brix været uden mad for at bringe klima ind i valgkampen. Det er lykkedes, mener han.

I 30 dage har Mikkel Brix ikke levet af andet end postevand.

Han har sultestrejket gennem hele valgkampen for at sætte klimaet på den politiske dagsorden i håb om at vise politikerne, at det er så langt, unge vil gå i klimakampen.

Spørger man den 19-årige frederikshavner, er klimastrejken gået over al forventning.

- Allerede på tredje dag havde jeg opnået mit mål om, at to politiske partier tog kontakt til mig.

- På 30 dage har fem partier - altså halvdelen af de siddende partier - taget kontakt til mig, siger Mikkel Brix.

Særligt en bestemt episode har gjort indtryk på ham.

- Det var vildt, da Kristendemokraternes Stig Grenov sad i Aftenshowet og sagde, at det, Greta Thunberg (svensk klimaaktivist, red.) og jeg har gang i, har en effekt, når de snakkede klimapolitik.

- Det var rart at få bekræftet, at man gjorde et indtryk på politikerne, siger Mikkel Brix.

Formand for SF Pia Olsen Dyhr har desuden på tv lovet Mikkel Brix en bindende klimalov, hvis hun får mandater nok efter valget.

- Det er vildt, at en spidskandidat siger det på live-tv, og der sidder en masse klimavagthunde ude i stuerne - især vi unge - og vil holde hende op på det efter valget, siger Mikkel Brix.

Mikkel Brix vil huske valgkampen for to ting, fortæller han.

- Jeg vil huske den for det personlige, hvor jeg har prøvet at være ramt af sult på en helt ny måde. Og hele valgkampen vil jeg huske for at have været en klimavalgkamp, siger han.

Mikkel Brix' første måltid bliver torsdag eftermiddag, efter han har været til mundtlig eksamen, hvor han er i gang med at afslutte gymnasiet.

Her vil han sætte tænderne i mad, som han har skraldet fra supermarkeders containere.

Sultestrejke vil langtfra blive hans sidste aktivistiske handling for klimaet.

- Jeg vil gøre alt for, at der bliver gjort noget for klimaet. Næste skridt er civil ulydighed.

- Jeg skal heller ikke udelukke, at jeg kommer til at sultestrejke igen ved næste valg og måske uden end deadline, siger Mikkel Brix, der understreger, at han ikke vil anbefale andre at sultestrejke.