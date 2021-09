Partiledere på charmebesøg skyder valget i gang

Allerede nu har flere af partiernes ypperste spidser været rundt for at bakke de lokale kandidater op og for at tale med dem, der afgør det hele: vælgerne.

Og borgerne landet over kan godt forberede sig på yderligere indtog af partilederne, spår politisk kommentator Hans Engell.

- Vi ser, at partilederne, partierne og organisationerne i stigende omfang kaster sig ind i valgkampen. Det kommunale valg ses stadig mere som en genspejling af det landspolitiske.

Dette valg er særligt. Det ligger lige midt i valgperioden og bliver derfor en oplagt midtvejsstatus på styrkeforholdene. Det ved partilederne, som vil være særdeles aktive, mener den politiske kommentator.

Partierne bekræfter da også selv, at deres respektive ledere kommer godt rundt i landet.

Fredag fik Holstebro besøg af både Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen og den konservative leder, Søren Pape Poulsen, og de fortsætter turene frem mod valget.

Pape Poulsen regner eksempelvis med at besøge lidt over halvdelen af landets kommuner, har han fortalt.

SF oplyser, at formand Pia Olsen Dyhr vil tage turen "fra Skagen til Tønder og Lolland - alle hjørner af landet".

Også statsminister Mette Frederiksen (S) forventes at tage tid ud af sin kalender. Det har hun faktisk allerede gjort.

I august var hun således på tur rundt i en række jyske kommuner. For at fejre Socialdemokratiets 150-års fødselsdag - men også for at møde de borgere, der skal til stemmeurnerne snart.

Ulrik Kjær, kommunalforsker på Syddansk Universitet, har noteret sig tendensen.

Han bemærker sig også, at flere partiledere denne gang har så meget på spil landspolitisk, at de kan have et ønske om at være mere synlige i valgkampen.

Forskeren nævner Jakob Ellemann-Jensen samt Kristian Thulesen Dahl, formanden for Dansk Folkeparti, som eksempler.

- Kan man tillade sig at være passiv og fraværende i en kommunal valgkamp, hvis man har noget på spil? Eller er det måske noget, der presser nogle partiledere til at tone frem lokalt?

Ulrik Kjær påpeger, at det er en balancegang.

- De vil gerne hjælpe. Men de skal passe på med ikke at tilbyde så meget hjælp, at vælgerne kan se det som et tegn på en svag kandidat.

Netop Kristian Thulesen Dahl har været i blandt andet Skive og Odense og sætter nu tid af til at besøge mindst 20 byer i lige så mange kommuner.

Han afviser dog, at hans status som landskendt formand risikerer at skygge for lokalkandidaterne.

Ifølge Thulesen Dahl har partiet denne gang valgt et koncept for kampagnen, der tilpasses den enkelte afdeling og kandidat, frem for en landskampagne, der skal rulles ned over alle kommuner.

Så hans synlighed afhænger af, hvad der ønskes fra kandidaterne, understreger formanden.

- Det er vores lokale folk, der afgør, hvordan de synes, vi bedst kan bistå, siger Kristian Thulesen Dahl.