Partiledere mindes et halvt år med corona

* Josephine Fock, politisk leder for Alternativet:

- Jeg begyndte at fiske i påsken, og på et tidspunkt var jeg ude at fiske fra en båd ud for Amager Strand ved Flakfortet. Vi sad til tonsvis af videomøder omkring coronaforhandlingerne, og så var det rart at komme ud sent på eftermiddagen.