Partiledere er uenige om hvordan vi løser klimakrisen

De er alle enige om, at der er et problem, der skal løses. Men præcist hvordan, er der mange forskellige bud på.

Oppositionen mener, at regeringen har forsømt at gøre noget ved problemerne med øget CO2-udledning og global opvarmning.

- De unge forventer handling, og vi har desværre set en regering, der har været forslæbende, siger Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen, der vikarierer for en sygdomsramt Mette Frederiksen.

Han bakkes op af SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Regeringen har siddet med hænderne i skødet de seneste fire år, mener hun.

Også De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, kritiserede regeringens prioriteringer.

- Mens hele verden kalder på, at vi accelererer den grønne omstilling, så har regeringen bevilget trekvart milliard til en flygtningeø i Stege Bugt.

- Men vi kan ikke finde penge til de løsninger, der kan gøre en forskel, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser dog kritikken.

- Vi har den grønne førertrøje på i Danmark, og det vil vi fortsat have. Vi har lavet en superambitiøs energiaftale og vil være fri af fossile brændstoffer i 2050.

- Og regeringen har en ambition for, hvor stor en andel af vedvarende energi, som vi skal have i 2030 for at nå målet i 2050, siger han.

Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, mener at løsningen er mere forskning, mens Pernille Vermund (NB) peger på de uudnyttede muligheder i kernekraft som en oplagt måde at sænke CO2-udledningen på.

Også landbruget står for skud, men det er et dårligt sted at sætte ind, mener Kristian Thulesen Dahl.

- Det er ikke en god idé at lukke ned for Danmark som landbrugsland. Det billede, der bliver skabt af dansk landbrug er træls, og vi skal løse det ved at samarbejde med landbruget, siger han.

Uffe Elbæk og Alternativet har miljø og klima allerøverst på dagsordenen. Og det glæder partilederen, at der trods uenighederne tegner sig et bredt flertal for at tænke grønt.

- Det glædelige ved dette valg er, at langt de fleste anerkender den udfordring, vi står i. Der mangler bare, at vi handler på det, siger han.