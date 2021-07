Partiformand Pernille Vermund og partner går fra hinanden

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund og finansmanden Lars Tvede er gået fra hinanden. Det skriver Lars Tvede på sin Facebook-profil.

Han skriver, at afstand, arbejde og corona er årsagen.

- Vi lever i hvert sit land og har hver sin travle hverdag. Pernille i Danmark med politik, partiledelse og børn. Jeg i Schweiz med min yngste datter, fem schweiziske virksomheder og et flittigt forfatterskab.

- Det seneste år med nedlukninger har desuden i lange perioder gjort det umuligt for os at ses. Den samlede pris er desværre, at vi har haft for lidt tid til og mulighed for at få en fælles hverdag, pleje kærligheden og leve i et nogenlunde normalt ægteskab, skriver han.

Lars Tvede og Pernille Vermund har været sammen i fem år og blev gift under valgkampen i forsommeren 2019, hvor partilederen kortvarigt holdt fri for at gennemføre vielsen og festen.

Valget endte med, at Nye Borgerlige kom ind i Folketinget med fire mandater.

Pernille Vermund stiftede partiet i 2014 sammen med Peter Seier Christensen, bror til finansmanden Lars Seier Christensen, der i mange år agerede mæcen for Liberal Alliance.

Lars Tvede, der bor i Schweiz, har tidligere udtalt, at han delvist deler holdninger med Nye Borgerliges politik.

Han har talt til arrangementer for Nye Borgerlige i dennes erhvervsklub, været gæstetaler ved partiet årsmøde og har været i partiets telt på tidligere folkemøder på Bornholm.

Overfor Politiken har han tidligere afvist, at han støtter partiet økonomisk eller repræsenterer det.

- Pernille har tidligt sagt, at hun ville være meget ked af, hvis der var penge imellem os. For så ville hun og jeg gå med en tvivl om, hvad det her forhold egentlig drejer sig om.

- Jeg bryder mig heller ikke om det. Blandt andet derfor har jeg aldrig doneret penge til hverken Nye Borgerlige eller Frihed&Velstand (Nye Borgerliges erhvervsklub red.).

- Jeg er ikke repræsentant for Nye Borgerlige, og jeg har ikke engang læst deres partiprogram, sagde han i 2018.