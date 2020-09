Venstres Preben Bang Henriksen skriver i sit nyhedsbrev til sit nordjyske bagland, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) enten må forsøge at ændre partilinjen eller melde sig ud af partiet. Det skriver Politiken.

Partifælle ser to muligheder for Løkke efter bogudgivelse

Venstres folketingsmedlem Preben Bang Henriksen mener, at den tidligere formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen i øjeblikket står med to valg.

Enten må han forsøge at ændre på den kurs, som Venstres nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, har sat, eller også må han melde sig ud af partiet.

Det skriver Preben Bang Henriksen i sit seneste nyhedsbrev til sit nordjyske bagland, skriver Politiken.

- Den tidligere formand er utilfreds med den nuværende. Han er ligeledes utilfreds med den kurs, partiet har sat. Det er noteret - og det er en ærlig sag, skriver Preben Bang Henriksen.

- Herefter er der vel kun det at sige, at er man generelt så markant utilfreds, som tilfældet åbenbart er, så kan man i Venstre prøve at ændre på formandens/partiets linje, eller man kan melde sig ud. Længere er den vel egentlig ikke.

Mandag udkom Lars Løkke Rasmussens nye bog "Om de fleste og det meste".

Forud for udgivelsen havde Løkke givet en række interviews til forskellige medier, hvor hans analyse er, at Venstre bør søge et samarbejde med De Radikale.

Det er dog stik imod den linje, som Jakob Ellemann-Jensen fremlagde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde i forrige uge.

Her afskrev han fuldstændig et regeringssamarbejde med De Radikale med den begrundelse, at Venstre og De Radikale ligger for langt fra hinanden hvad angår udlændingepolitikken.

Flere partimedlemmer - også dem som regnes for Løkkes tro støtter - var i weekenden ude med opbakning til Jakob Ellemann-Jensens linje, mens de tog afstand til Løkkes udtalelser.

Ingen har dog endnu direkte opfordret den tidligere statsminister til at melde sig ud af partiet.