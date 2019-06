Partierne skal til dronningen klokken 14

Torsdag klokken 14 skal repræsentanter for de politiske partier møde op på Amalienborg for at meddele dronning Margrethe, hvem de peger på som landets kommende statsminister.

Det står på forhånd klart, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har flertal bag sig til at forsøge at danne regering.

Valget onsdag gav 91 mandater til de partier, der bakker op om hende. Det er uden Alternativet.

Mette Frederiksen har siden grundlovsdag sidste år gjort klart, at hun går efter at danne en socialdemokratisk étpartiregering. Det gentog hun på valgnatten.

SF vil pege på S-formanden som statsminister med den betingelse, at hun danner en regering bestående af flere partier fra den rød-grønne blok.

Lars Løkke Rasmussen sagde på valgnatten, at det er partiets næstformand Kristian Jensen og gruppeformand Karen Ellemann, som møder hos dronningen.

Med sig kommer de til at have en anbefaling af, at muligheden for at danne en regering hen over midten med Lars Løkke Rasmussen i spidsen skal undersøges.