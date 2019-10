Partier vil stoppe brugen af rapsolie og hvede i biobrændsel

Står det til regeringens støttepartier, så skal det snart være slut med at bruge biobrændsel fra eksempelvis raps og hvede.

Den slags biobrændsel, også kendt som første generation af biobrændsel, skal i stedet erstattes fuldstændigt af anden generation af biobrændsel.

Denne type produceres af affaldsprodukter som træflis, halm og svinefedt.

- Vi skal ikke producere noget, der ellers kunne være fødevarer, bare for at lave biobrændsel ud af det. Første generation af biobrændsel er spild af ressourcer, siger Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, til DR.

Siden 2010 er der i Danmark blevet blandet fem procent biobrændsel i al benzin for at begrænse CO2-udslippet.

Men selv om intentionen med brugen af første generation biobrændsel egentlig er god, så har den også en skyggeside.

Det skyldes, at flere af de afgrøder, som biobrændstoffet fremstilles af, kræver arealer, der i dag er dækket af skov. På den måde er det usikkert, om klimaet i sidste ende reelt har gavn af det.

- Den afledte CO2-udledning af skov- eller landrydning giver faktisk et ret stort udslip. Så man risikerer, at det samlede CO2-udslip er værre end for fossile brændstoffer, siger Niels Buus Kristensen, transportforsker og medlem af Klimarådet, til DR.

Regeringens støttepartier ønsker at få udfaset brugen af første generation af biobrændsel fra 2020.

Ifølge Alternativets klimaordfører er han ikke blevet gjort bekendt med, at der ikke skulle være nok affaldsprodukter til at producere det biobrændsel baseret på anden generation, der vil blive behov for fremadrettet.

Og selv om anden generation er lidt mere omkostningstungt, så er der meget, der ifølge ham taler for udfasningen af første generation.

- Der er lige nu en økonomisk udfordring i og med, at anden generation er lidt dyrere. Men det er bare noget, der er helt nødvendigt i forhold til at udnytte vores ressourcer ordentligt og ikke sætte planeten under pres, siger Rasmus Nordqvist til Ritzau.

Fra regeringen har klimaminister Dan Jørgensen (S) ikke ønsket at udtale sig om sagen til DR.

Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, afviser dog ikke, at regeringen vil komme støttepartierne i møde.

- Jeg synes bestemt, at det er en god idé, at vi får kigget mere på området og laver nogle mere langsigtede løsninger, siger hun til DR.