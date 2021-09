Partier vil sikre fængselsbetjente bedre

Fredag begynder forhandlinger på Christiansborg om en ny, flerårig aftale om Kriminalforsorgen.

Det er øverst på flere partiers ønskeliste, at der skal sikres bedre forhold for landets fængselsbetjente og i fængslerne. Men vejen dertil har partierne forskellige tanker om.

Dansk Folkeparti mener, at fængselsvæsnet skal kunne slå markant hårdere ned på fanger, der overfalder betjente og er særligt forhærdede. Det skal give plads til bedre resocialisering af andre indsatte.

Det siger partiets retsordfører, Peter Skaarup.

- Det skal være en straf at sidde i fængsel, ikke et ferieophold. Man skal ikke kunne overfalde vores fængselsbetjente, så de skal have nogle bedre redskaber til at undgå de her overfald.

- Derfor vil vi have bedre bevæbning, hårdere straffe og fuldstændig nultolerance over for overfald. Som samfund skal vi stille os på betjentenes side, ikke de indsattes, siger han.

Venstre er enig i hårdere straffe for vold mod fængselsansatte. Partiet foreslår at indføre dobbeltstraf.

Et kernespørgsmål for SF er at sikre flere ansatte i fængslerne.

- Det absolut største problem, Kriminalforsorgen har lige nu, er, at der er alt for mange indsatte. Flere end vi har pladser til. Og så mangler der hænder i en helt uhørt grad, siger partiets retsordfører, Karina Lorentzen.

En stor del af problemet er ifølge SF, at Folketinget i flere år har givet flere penge til politiet og har skærpet straffen for en lang række forbrydelser.

Det er sket, uden at man samtidig har givet flere penge til domstolene og fængselsvæsnet. Begge instanser er derfor under et stort pres.

Også hos Enhedslisten mener man, at en genopretning vil kræve flere ressourcer.

- Økonomien er et stort problem, for der er ikke rigtig sat penge af. Man investerer ikke, man fylder lige præcist hullerne op.

- Og det skal ses, sammen med at man i sidste forlig, som Søren Pape Poulsen (K) lavede som justitsminister, lovede 250 ekstra betjente. Dem har ingen set, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

Både Dansk Folkeparti og SF ser ræson i, at fængselspladser i udlandet kan være med til at aflaste fængslerne i Danmark.

De to partier er ellers ikke enige om ret meget, når det gælder den flerårige aftale om fængselsvæsenet.

- Jeg synes ikke, vi kan afvise tanken om at leje noget kapacitet i udlandet. Det handler om, at vi har alt for få pladser på nuværende tidspunkt.

- Norge har eksempelvis tidligere haft lejet pladser i Holland. Man skal ikke tro, at det er en billigere løsning. Det er nok nærmere en dyr løsning. Men som alternativ til at bygge nye fængsler kan det være en god idé, siger Karina Lorentzen.

Et andet forslag, der går igen fra mange partier, er at give fængselsbetjente løn under uddannelse. Ifølge et folketingssvar vil det koste omkring 25 millioner kroner om året.