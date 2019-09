Partier vil se handling efter fund af dansk plastaffald i Asien

Der er bred politisk enighed på Christiansborg om, at det er uacceptabelt, at plastaffald fra Danmark ender i Asien.

Spørgsmålet er, hvad der skal gøres ved problemet.

Ifølge De Konservative ligger en stor del af ansvaret hos kommunerne, der har anvisningsretten til en meget stor del af den samlede mængde affald. En stor del bliver sendt til Tyskland.

- Og derfra aner kommunerne så åbenlyst ikke, hvad der sker med det, når det bliver sendt videre fra Tyskland til for eksempel Asien, hvor det ikke bliver håndteret på forsvarlig vis, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

SF's miljøordfører, Carl Valentin, mener, at det helt store problem i sagen er, at der "bliver produceret alt for mange forskellige typer plast".

- Det gør, at det tit er svært at genanvende. Derfor mener vi i SF, at der ikke skal være mere end en håndfuld forskellige typer plastik.

- Vi skal simpelthen stille krav til virksomhederne om at lave noget let genanvendeligt, ordentligt og bæredygtigt plastik, som er let at håndtere i Danmark og i EU. Det er at tage fat ved nældens rod, siger Carl Valentin.

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil i denne uge adressere problemstillingen til sine ministerkolleger i EU.

Hun er også klar til at gøre en indsats på nationalt plan.

- Både kommuner og virksomheder skal have et klart ansvar for at dokumentere, hvor plastikaffaldet ender henne. Men vi er også nødt til at hjælpe dem, for det er en svær opgave, siger hun.

- Så jeg vil gerne lave en ny plastikhandlingsplan, hvor vi sikrer, at vi både bruger mindre plastik og sorterer bedre, men også tager fat i det første geled, altså hvordan vi designer produkter, som rent faktisk kan genanvendes.

- For det er en af de store udfordringer, at meget af det plastik, vi ser i de her eksempler, slet ikke kan genanvendes. Vi skal stille krav om, at der skal bruges færre typer plastik, og det håber jeg, at jeg kan blive enig med Folketingets partier om, siger Lea Wermelin.

Mette Abildgaard fra De Konservative peger på, at Danmark er et af de lande i Europa, "hvor det er den laveste andel af vores husaffald, der bliver genanvendt".

- Vi er rigtig gode på erhvervsdelen, men med det private affald er vi ekstremt dårlige i Danmark. Det er blandt andet det, vi ser med denne sag, så derfor er vi nødt til at sikre rammerne for en industri herhjemme, siger hun.