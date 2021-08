Partier vil have undersøgt sene Afghanistan-evakueringer

Der kan komme et politisk efterspil om de danske evakueringer fra Afghanistan. Partier vil have undersøgelse.

Flere partier vil have undersøgt, hvorfor Danmark kom så sent i gang med at evakuere danskere og lokalt ansatte ud af Afghanistan.

Det skriver flere medier tirsdag.

Både SF og Enhedslisten siger til DR, at de kræver en undersøgelse af, hvorfor der først blev reageret så sent.

SF ved endnu ikke, hvilke undersøgelse de vil have nedsat, mens Enhedslisten ikke vil kommentere et politisk efterspil nærmere nu.

Det vil Venstre dog godt. Partiet ønsker en uafhængig undersøgelse, siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen.

- Vi har brug for at få vendt hver en sten, både i forhold til hvorfor det tog så lang tid at komme i gang, men også om der er dele af Forsvaret, der har bedt om at få startet evakueringer, men har fået nej, siger han til DR.

Han henviser til, at Udenrigsministeriet skulle have afvist et ønske fra Specialoperationskommandoen, der står for Jægerkorpset, om at udarbejde en plan for evakuering. Det har anonyme kilder fortalt til mediet Olfi.