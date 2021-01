Smitteopsporingen i Danmark fungerede ikke tilfredsstillende i december, viste tal. Nu afviser Styrelsen for Patientsikkerhed at udlevere de seneste tal om smitteopsporingen. (Arkivfoto)

Artiklen: Partier vil have tal om smitteopsporing frem efter kritik

Partier vil have tal om smitteopsporing frem efter kritik

Styrelsen for Patientsikkerhed vil ikke give adgang til tal om smitteopsporing, der har været kritiseret.

Det vækker kritik fra flere partier i Folketinget, at Styrelsen for Patientsikkerhed har afvist at oplyse tal om smitteopsporingen af coronasmittede.

Det skriver Berlingske. Avisen har forgæves forsøgt at få styrelsen til at udlevere de seneste tal for smitteopsporingen.

- Selvfølgelig skal man være åben om de tal. Det er ret og rimeligt, at offentligheden kan følge med i indsatsen, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Hun vil drøfte sagen i Folketingets covid-19-følgegruppe.

Kort før jul sendte Styrelsen for Patientsikkerhed tal til Berlingske, der viste, at smitteopsporingen i Danmark ikke en eneste dag i december havde nået det mål, som regeringen havde sat sig. Målet er dagligt at kontakte 3000 smittede med covid-19.

Mange borgere blev først kontakt af smitteopsporingen, flere dage efter at de var blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det førte dengang til stor kritik fra blandt andre fagfolk.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) satte derfor et arbejde i gang for at finde ud af, hvordan smitteopsporingen kan forbedres.

Flere folk er blevet ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed til smitteopsporingen. Samtidig er målsætningen opjusteret til at kontakte 5000 smittede om dagen.

Nu har Berlingske altså fået nej fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at se de seneste tal. Det undrer sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R).

- Det er vigtigt for os at følge med i coronahåndteringen, og der er smitteopsporing en helt afgørende del.

- Jeg kan ikke se noget godt argument for, at de tal ikke er tilgængelige for offentligheden, siger han til avisen.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til Berlingske, at det kræver for mange ressourcer at lave de pågældende dataudtræk af smitteopsporingen.

- At etablere generelle overblik i form af for eksempel dataudtræk er en opgave, der ligger ud over få og enkle kommandoer, da det kræver design af nye databaseudtræk, skriver styrelsen.