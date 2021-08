Partier vil have gransket evakueringsindsats

Der er lagt i kakkelovnen til et politisk efterspil i kølvandet på den danske indsats med at få evakueret danske statsborgere og lokalt ansatte fra det hærgede Afghanistan, hvor Taliban har overtaget magten.

En stribe partier kræver over for flere medier en undersøgelse af, hvorfor der blev reageret så sent.

Et af dem er SF, hvor udenrigsordfører Karsten Hønge til DR erklærer sig "paf" over tempoet.

- Afhængig af, hvad man når frem til gennem sådan en selvransagelse, vil jeg heller ikke afvise, at det får konsekvenser for ministre, siger han.

De ministre, der peges på, er forsvarsminister Trine Bramsen (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Enhedslisten og Venstre peger også på, at regeringen allerede i juni burde have startet evakueringerne.

I skrivende stund fortsætter evakueringsindsatsen. Men den danske regering har ikke været meget for at røbe detaljer om, hvordan den forløber.

De har dog afsløret, at det er en vanskelig operation, der er i gang.

Jeppe Kofod sagde tirsdag aften, at rammerne omkring en dansk evakueringsindsats fra Afghanistan var på plads.

- Det er stadig en ekstremt udfordrende situation. Sikkerheden er udfordret.

- Jeg er lettet over, at vi har fået den nuværende og forhenværende ambassadør på jorden i lufthavnen, som gør, at vi effektivt kan lave vores evakueringsoperation, sagde Jeppe Kofod.

Det er ikke kun de to støttepartier, der er utilfredse med evakueringsindsatsen. Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, kalder forløbet for "en skandale".

Han henviser til, at Udenrigsministeriet skulle have afvist et ønske fra Specialoperationskommandoen, der står for Jægerkorpset, om at udarbejde en plan for evakuering. Det har anonyme kilder fortalt til mediet Olfi.

- Vi har brug for at få vendt hver en sten, både i forhold til hvorfor det tog så lang tid at komme i gang, men også om der er dele af Forsvaret, der har bedt om at få startet evakueringer, men har fået nej, siger han til DR.

Onsdag morgen er et fly fra Islamabad i Pakistan landet i Københavns Lufthavn med 15 personer om bord - ingen af dem er danske statsborgere.

Udenrigsministeriet bekræfter, at der er tale om et evakueringsfly fra Afghanistan.

Islamabad fungerer som base for evakueringen af danskere fra Afghanistan. Når nogen skal hjem, flyves de til Islamabad og derefter til Danmark.

i en kort udtalelse takker statsminister Mette Frederiksen (S) Pakistan for hjælpen med evakueringerne. Det er et tegn på "samarbejde og velvilje", hedder det i udtalelsen.