Partier vil have fjernet regler for kirker

Det vil Venstre have lavet om på. Partiets kirkeordfører, Louise Schack Elholm, mener, at der hverken skal være areal- eller afstandskrav i kirker og trossamfund.

- Når folk skal markere de forskellige begivenheder - det kan være bryllup, dåb eller begravelser - så kan det godt være, at de ikke må være så mange i kirken, men det kan de godt efterfølgende til fest eller gravøl.

- Og det giver jo ikke mening, at der skal være strengere krav til selve ceremonien, end der er til resten af fejringen, siger hun og peger også på de lave indlæggelsestal.

Kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) siger i en skriftlig kommentar til Ritzau, at kirkerne må "lidt endnu leve med de generelle areal- og afstandskrav".

- Regeringen holder dog naturligvis øje med udviklingen med henblik på, at restriktionerne fjernes så hurtigt som muligt.

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, mener, det er nødvendigt med en samlet sundhedsfaglig vurdering fra Sundhedsstyrelsen, inden man begynder at fremrykke lempelserne.

- Fordi det afgørende er, at vi har nogenlunde ens regler i forhold til, når man er forsamlet indendørs. For risikoen for smittespredning er anderledes, end den er udendørs.

Formanden for interesseorganisationen Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, kan sagtens forstå baggrunden for Venstres forslag.

- Det giver nogle praktiske problemer - især i mange af de mindre middelalderkirker - hvor der, hvis man skal overholde arealkrav og afstandsanbefalinger, kun kan være samlet ganske få.

Ifølge de nuværende regler for kirker og trossamfund må der maksimalt tillades adgang for en person per fire kvadratmeter gulvareal.

Hvis deltagerne for det væsentligste sidder ned, må der være en person per to kvadratmeter gulvareal.

Fra 1. august lempes arealkravet i kirkerne, så der mindst skal være to kvadratmeter per person, uanset om man står op eller sidder ned.

Men det er for sent, mener Kirsten Søndergaard. Hun er direktør for Landsforeningen Liv&Død, der arbejder for en værdig afsked med livet.

- Det er taget i betragtning af, at det er lempet stort set alle andre steder.

- Og at vi nu har set de fester, der har været rundt omkring i forbindelse med fodbold på stadion og diverse, hvor man har stået virkelig tæt og har kunnet synge og råbe, siger hun og henviser til festlighederne i forbindelse med EM-slutrunden.

En, der også ønsker, at restriktionerne ændres øjeblikkeligt, er formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl.

- Nu står vi i en situation, hvor de fleste andre restriktioner er ophævet, vi ser, at folk samles i forskellige sammenhænge, og vi har rigtig mange vaccinerede.

- Så er der ingen grund til at fastholde de her ret rigide regler, vi har for folkekirken.

Søndag var antallet af coronarelaterede indlæggelser steget med 1 til 29.