Partier vil give polske kvinder lov til at få abort i Danmark

Tre partier vil finde penge til at give polske kvinder mulighed for at få abort i Danmark, skriver Politiken.

Enhedslisten og De Radikale ønsker at den danske stat afsætter 20 millioner kroner fordelt over fire år til at hjælpe polske kvinder til at få en abort i Danmark, og Venstre støtter forslaget.

Det skriver Politiken.

Forslaget kommer, fordi Polen har ændret landets abortlovgning, der nu er så stram, at kvinder kun må få en abort, hvis graviditeten skyldes incest eller voldtægt, eller hvis kvindens liv er i fare.

Ifølge avisen vil partiernes plan sørge for, at der i social- og sundhedsreserven fra 1. januar 2022 bliver tildelt fem millioner kroner per år i fire år til indsatsen.

Modellen, der skal hjælpe de polske kvinder med at få abort i Danmark, er udviklet af Enhedslisten og De Radikale med hjælp fra organisationen Sex & Samfund.

Pengene skal derefter gå til, at Sex & Samfund i samarbejde med det polske netværk Abortion Without Borders kan give de polske kvinder adgang til abort i Danmark efter de danske regler.

Det årlige beløb vurderes til at kunne hjælpe 165 kvinder om året, skriver Politiken.

Venstre bakker op om hjælpen, men det er ikke sikkert, partiet vil støtte den konkrete model, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V) til avisen.

- Vi kan godt give vores principielle opbakning til, at der i denne størrelsesorden etableres et dansk program for støtte til mindrebemidlede polske kvinder, som har behov for abort. Men om den konkrete model er den helt rigtige, er vi ikke helt afklaret på endnu, siger han.

Dansk Folkeparti afviser - som det også tidligere har gjort - at give polske kvinder hjælp i Danmark til abort. Der er mange udfordringer i det danske sundhedsvæsen, siger partiets sundhedsordfører, Liselott Blixt, til Politiken, og derfor skal danske borgere prioriteres, lyder det.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) holder ferie, og han har ingen kommentar til forslaget.

Danske kvinder kunne før aborten blev givet fri herhjemme i 1973 rejse til Polen og få abort.