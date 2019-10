Partier vil fjerne henvisningskrav for gratis psykologhjælp

Men ifølge flere af partierne bag skal den i fremtiden ikke længere være betinget af hverken lægehenvisning eller diagnoserne "lettere til moderat angst og depression", som ordningen foreskriver i dag.

Et lækket udkast til det endelige forståelsespapir, som Jyllands-Posten er i besiddelse af, viser, at man kort før den endelige aftale fjernede en sætning, hvor lægehenvisning og diagnosekrav blev adresseret.

Tal fra Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening viser, at der i den nuværende ordning, der gælder 18-21-årige, er sket en stigning af unge, der benytter sig af psykologhjælp, efter at en egenbetaling på 40 procent blev fjernet.

Ordningen har i det første år kostet 9,6 millioner kroner mere end forudsat. Det svarer til et merforbrug på 80 procent, skriver Jyllands-Posten.

SF's psykiatriordfører, Trine Torp, frygter ikke, at en ordning uden krav om diagnose eller lægehenvisning vil få udgifterne til at løbe løbsk.

- Terapeutisk arbejde er hårdt. Det er ikke bare en kaffesnak. Psykologerne vurderer hele tiden, om patienten har brug for hjælpen.

- Stigningen i regningen viser, behovet er der, siger hun til Jyllands-Posten og får opbakning af Enhedslistens psykiatriordfører, Peder Hvelplund.

Trods at ordningen er dyrere end forudsat, mener Trine Torp, at det er en god investering.

- Det er både en investering, som er god rent menneskeligt og rent samfundsøkonomisk. Vi ved, at det er væsentligt dyrere, hvis de her unge først havner i psykiatrien, dropper ud af deres uddannelse eller ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet, uddyber hun til Ritzau.

De Radikales psykiatriordfører fortæller dog til Jyllands-Posten, at han stadig mener, at der skal en form for visitering.

Sundhedsøkonom Marie Kruse fra Syddansk Universitet arbejder lige nu på en evaluering af den eksisterende ordning for Sundhedsministeriet. Hun mener, at stigningen viser et "udækket behov".

Hos Danske Regioner bakker formand for psykiatriudvalget Sophie Hæstorp Andersen (S) "varmt op":

- Men vi forventer selvfølgelig at blive kompenseret for den ekstraudgift, der kan komme.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at "regeringen og støttepartierne er enige om det, der står i forståelsespapiret: En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige".