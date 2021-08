Partier varsler opgør med testtelte og coronaens særstatus

Partierne ønsker dermed at fratage regeringen dens særlige magtbeføjelser, og de lægger samtidig op til at kvitte massetestningen af danskerne.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Jeg synes klart, at vi nu skal have politiske overvejelser om at deaktivere epidemiloven, siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund (EL), til Jyllands-Posten.

- Med det nuværende billede, og forudsat at der for eksempel ikke kommer en ny variant, har jeg svært ved at se andet, end at vi kan deaktivere epidemiloven i løbet af efteråret og senest omkring nytår.

Peder Hvelplund mener, at corona til den tid bør rangere på linje med for eksempel influenza, og at de særlige regler, der gælder for corona, og de særlige beføjelser knyttet til den skal være bortfaldet.

Samtidig ser Peder Hvelplund for sig, at massetestsystemet udfases i løbet af efteråret, i takt med at flere bliver vaccineret, og coronapasset udfases. Testsystemet skal erstattes af spildevandsovervågning.

Synspunktet støttes af De Konservative.

- Når vi kommer i slutningen af september eller starten af oktober, er vi der, hvor covid er en smitsom sygdom ligesom kyssesyge og falsk strubehoste, så der bør vi ophæve coronas særstatus og fjerne regeringens beføjelser på coronaområdet, siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, som tager forbehold for, at en ny variant, der er endnu mere smitsom, dukker op.

- Som situationen ser ud nu med deltavarianten og den høje vaccinationstilslutning, ser jeg ikke nogen grund til, at vi har særstatus for corona, siger han til Jyllands-Posten.